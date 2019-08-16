رسميا.. المقاصة يستعير عمرو مرعي من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انضم عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل (2019-2020).

وكان مصر المقاصة يفاوض بيراميدز هذا الصيف للحصول على خدمات عمرو مرعي، في ظل عدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك بالكونفدرالية.

وانضم مرعي رسميًا إلى صفوف المقاصة تحت قيادة أحمد حسام ميدو، وانتظم اللاعب في معسكر الفريق الفيومي بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد، تبعا لمراسل الخليج 365.

يُذكر أن الزمالك دخل في مفاوضات مع صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، إلا أن المفاوضات تعثّرت في النهاية رغم موافقة ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء.