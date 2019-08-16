بالفيديو.. أدريان يضع ليفربول في ورطة بسبب مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الحارس البديل أدريان قد يغيب عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا في ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثانية لبريميرليج (2019-2020).

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة: "أدريان تعرض لإصابة بتورم في الكاحل من قبل أحد المشجعين، الذي اقتحم أرضية الملعب بعد نهاية السوبر الأوروبي".

وأضاف: "الفريق الطبي للنادي سيحتاج إلى تقييم إصابة أدريان في الكاحل قبل السفر، خاصة أنه يعاني من تورم ويجب أن نرى".

ولعب أدريان دورا كبيرا في تتويج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي بعد تصديه لركلة الجزاء الأخيرة، إلا أن الاحتفالات في أسطنبول تسببت في إصابته.

Advertisements

وفي حال تأكد غياب أدريان عن مواجهة ساوثهامبتون، سيكون ليفربول في ورطة غدا في ظل إصابة الحارس البرازيلي الأساسي أليسون بيكر وغيابه لفترة طويلة.

وبالتالي قد يخوض الحارس الثالث أندي لونرجان أول مباراة له مع الريدز، ليكون أكبر لاعب إنجليزي يلعب في بريميرليج خلال القرن الـ21، إذ يبلغ من العمر 35 عاما و302 يوما.

لونيرجان انتقل إلى ليفربول هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميدلسبرة الإنجليزي، وكان متواجدا مع بعثة الفريق ليفربول في الجولة الصيفية بأمريكا قبل انطلاق الموسم.

كلوب أكد أيضا في المؤتمر الصحفي أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الغاني نابي كيتا في مباراة تشيلسي ستبعده عن المشاركة مع الفريق في مباراة ساوثهامبتون.

وأوضح المدرب الألماني: "كيتا لن يكون متاحا للمشاركة في المباراة، تعرض اللاعب لإصابة عضلية ولا نعرف بالضبط كم من الوقت سيستغرق للتعافي، لكنه سيغيب عن لقاء الغد".

يُذكر أن ليفربول، وصيف النسخة الماضية لبريميرليج، افتتح مشواره هذا الموسم بسحق ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة (4-1) يوم الجمعة، باللقاء الذي شارك فيه أدريان كبديل لأليسون.