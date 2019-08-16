تسلسل زمني.. هل يراوغ رئيس الزمالك بستانويفيتش من أجل "المفاجأة المنتظرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثار رئيس الزمالك جدلا واسعا بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأبيض قبل ساعات من انطلاق المشوار الإفريقي في دوري الأبطال (2019-2020) بمواجهة ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم الجمعة.

وبعد رحيل المدرب السويسري كريسيتان جروس إثر نهاية عقده مع الزمالك، قرر الزمالك إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الأهلي (1-0) في ختام مباريات النسخة الأخيرة من الدوري المصري.

ويتولى المدرب طارق يحيى حاليا مسؤولية تدريب الفريق بصورة مؤقتة.

الخليج 365 يستعرض في التقرير التالي تسلسلا زمنيا للأحداث خلال الأيام الأخيرة داخل القلعة البيضاء:

- اجتماع الثلاثاء:

رئيس الزمالك عقد اجتماعا مع نجوم الكرة القدامى بمقر النادي يوم الثلاثاء الماضي لعرض المدربين المرشحين لتدريب الفريق عليهم واختيار أنسبهم في الفترة الحالية لتولي قيادة الفريق.

وكان الزمالك استقر على الاختيار بين ستة مدربين، بينهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي فاز بالدوري والكأس مع الزمالك موسم (2014-15)، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.

جاء هذا بعد تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، في أوروبا لمدة 10 أيام لحسم ملف المدير الفني، في جولة بدأت بفرنسا ثم ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وصربيا والبرتغال للتفاوض مع أكثر من مدير فني.

- تعثر المفاوضات مع فيريرا ودياز:

حالت المفاوضات مع فيريرا بعد اجتماع أمير مرتضى به في البرتغال دون إتمامها، حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن قبول مهمة تدريب الفريق بسبب وجود ظروف عائلية، بينما أكدت تقارير أنه سيخضع لعملية جراحية في الفترة المقبلة.

ورغم أن دياز كان الخيار الأول للزمالك، إلا أن المدرب الأرجنتيني خرج من حسابات الإدارة، إذ أكد رئيس النادي: "المدرب تلقى تحذيرات من بعض الأشخاص من مصر وتحديدا من الزمالك بأن الأفضل له الابتعاد عن تدريب الفريق".

وأضاف: "كان هناك اتفاق بالفعل، لكن دياز قام بالعدول عن قراره ووضع شروطا تعجيزية، وطلب الحصول على 50% مقدم تعاقد، بجانب وضع شرط جزائي بقيمة راتب موسم كامل، وتوفير ما يقرب من 30 تذكرة طيران للطاقم بالكامل".

- قائمة المرشحين وطريقة الاختيار:

بخلاف فيريرا ودياز، ضمت قائمة المرشحين لتدريب الزمالك كلًا من: الصربيان ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" وألكسندر ستانويفيتش، السويسري رينيه فايلر، الإيطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس.

وحضر جلسة اختيار المدرب عدد من رموز الزمالك على رأسهم: طارق يحيى، أحمد عبدالحليم، عبد الحميد بسيوني، عصام مرعي، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هاني عبادة ووليد صلاح عبداللطيف.

وعرض رئيس الزمالك خلال الجلسة قائمة المرشحين مطبوعة على نجوم الزمالك القدامى، وطلب منهم ترتيب الأسماء حسب الأفضلية وأولوية الاختيار والقناعة الشخصية.

وقام الرجل الأول في الزمالك بمراجعة اختيارات قيادات القلعة البيضاء، وتم مناقشتها مع مجلس إدارة النادي من أجل اختيار المدرب الجديد.

Advertisements

- تكتم في مؤتمر الإعلان:

رغم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد، إلا أن رئيس الزمالك رفض الكشف عن اسم المدرب الأجنبي، مؤكدا أنه يخشى مما وصفه بـ"تطفيش" المدرب الجديد.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الذي عقد ظهر الأربعاء: "توصلنا لاتفاق مع مدرب بناء على مشاورة مع اللجنة الفنية، كما حددنا الجهاز المعاون له، وتم اختياره بالفعل من بين اثنين فقط مرشحين وفقًا للسير الذاتية الخاصة بهما".

وأضاف: "تم توقيع العقود مع المدرب الجديد وسوف يتولي تدريب الفريق يوم الأحد المقبل، لكني لن أكشف عن اسم المدرب الذي تم اختياره بالفعل لعدم (تطفيشه)، ومن المقرر أن يصل إلى مصر بعد مباراة ديكاداها في إفريقيا".

- إعلان اسم المدرب:

قال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس إنه تم تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانويفيتش مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبر البرنامج الرسمي لناديه إنه تم الاتفاق مع ستانويفيتش، مضيفا أنه تم إرسال التذاكر بالفعل إلى المدرب، وسيصل القاهرة مساء يوم الجمعة من أجل تسلم مهمته رسميًا وقيادة الفريق الأبيض بعد توقيع العقود.

وأكمل: "اللي مش عاجبه يجيب 100 مليون جنيه وأجبله أعظم مدرب في العالم، حضر إلى اجتماع الثلاثاء حوالي 15 نجمًا من نجوم الزمالك القدامى، وكان هذا المدرب رقم 1 في التصويت، الكل أجمع على سيرته الذاتية".

- ستانويفيتش لا يعلم شيئا:

رغم تأكيد رئيس الزمالك على أنه كان يرفض الإعلان عن اسم المدرب "لحين الاتفاق بشكل نهائي معه"، إلا أن ستانويفيتش، المدير الفني السابق للقادسية السعودي، نفى علمه بشأن توليه تدريب الزمالك.

وقال ستانويفيتش في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء الخميس: "لقد تلقيت مئات المكالمات منذ صباح اليوم للسؤال بشأن وصولي إلى القاهرة لتولي تدريب الزمالك، لكني لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر".

وأضاف: "ما أريد أن أقوله هو أنني حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها لست مدربًا للزمالك.. سوف ترى يوم الجمعة إن كنت سأصل أم لا، وحينها يمكن أن أتحدث عن الأمر".

- اتجاه للتراجع:

علم الخليج 365 من مصادر داخل الزمالك أن هناك اتجاه كبير لدى مجلس إدارة النادي بالتراجع عن فكرة التعاقد مع ستانويفيتش.

وقالت المصادر إن هناك عدد من أعضاء المجلس وقدامى نجوم الفريق حرصوا على الحديث مع رئيس الزمالك من أجل التراجع عن التعاقد مع المدرب الصربي والبحث عن بديل له.

وكانت الساعات الماضية شهدت حالة من الغضب بين جماهير النادي بسبب عدم رضاها عن تولي ستانوفيتش لتدريب الفريق في الفترة الحالية، خاصةً أن المدرب سبق له العمل في إسرائيل أثناء قيادة فريق ماكابي حيفا.

- مفاجأة مرتقبة؟

قد تشهد الساعات القليلة المقبلة مفاجأة بشأن ملف المدير الفني الجديد، خاصةً أن الموقع الرسمي للزمالك لم يذكر أي شيء يخص تعيين ستانويفيتش مدربا للفريق.

ونقل برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "نايل سبورت" تصريحات لرئيس الزمالك تفيد أنه بصدد الإعلان عن مفاجأة كبيرة بالنسبة للمدير الفني الجديد "ستسعد جماهير النادي".

ولم يظهر رئيس الزمالك كعادته عبر البرنامج الرسمي لناديه عبر قناة "المحور" مساء أمس الخميس، ليستمر الجدل حول ملف المدير الفني الجديد.