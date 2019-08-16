تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر في نصف نهائي مونديال الناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب البرتغال للناشئين لكرة اليد، واحدة من مفاجأت البطولة، بعد الإطاحة بالمنتخب الفرنسي حامل لقب مونديال اليد، ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة المقامة حاليا بمقدونيا ليصطدم مصر.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وستنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت الفضائية، والصفحة الرسمية لإتحاد المصري لكرة اليد.

وفازت مصر على ايسلندا بنتيجة 35-31، فيما فاز البرتغال على فرنسا بنتيجة 31-26 .

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلى المربع الذهبي لمونيال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.