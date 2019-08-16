"متابعة للمرة الثالثة".. هل يتولى دياز تدريب الأهلي بدلا من لاسارتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز وعضو الجهاز الفني الخاص به، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاءت متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بدلا من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وباتت هذه المرة هي الثالثة التي يقوم فيها نجل دياز بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر، بعدما قام بالأمر نفسه في شهر مايو الماضي قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، وفي نوفمبر قبل تعيين مارتن لاسارتي.

Advertisements

يأتي هذا رغم تأكيد النادي الأحمر على عدم وجود أي نية لإقالة لاسارتي عن تدريب الفريق في الوقت الحالي، تزامنًا مع التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الرحيل على خلفية الخروج من دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي، بطل الدوري، لمواجهة بيراميدز غدا السبت في دور الـ16 لكأس مصر، بعد افتتاح مشواره الإفريقي يوم الأحد الماضي بالفوز (4-0) على "اطلع برة" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال (2019-2020).

يُذكر أن رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، كان ضمن المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية، لكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين ليتم الإعلان عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للفريق.