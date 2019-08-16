مفاجأة.. كلوب: أدريان قد لا يشارك أمام ساوثهامبتون للإصابة

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن الإسباني أدريان حارس مرمى الفريق، يعاني من إصابة وقد لا يشارك مع الريدز في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ساوثهامبتون : " أدريان قد لا يشارك أمام ساوثهامبتون بسبب الإصابةفي الكاحل، بعدما قفز أحدى المشجعين للاحتفال معه بعد الفوز أمام تشيلسي في مباراة السوبر، وقد لا يستطيع المشاركة".
وتابع كلوب: " مما لا شك به كم نحب مشجعي الفريق لدعمهم لنا الدائم، لكن سيكون من الأفضل أن يتوقفواعن تلك التصرفات، مثلما حدث في مباراة نوريتش سيتي، ومباراة السوبر، وتجد بعض من المشجعين يجروا على الملعب، أيضًا مثلما حدث في مباراة النهائي بدوري الأبطال، هناك أيضًا الكثير من المسؤولية يجب أن تكون لدى المشجعين".
ويعاني البرازيلي أليسون حارس ليفربول من إصابة بتمزق ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر، قبل أن يتلقي ليفربول الضربة الثانية بغياب الحارس الثاني، أدريان الذي يعاني من إصابة.
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