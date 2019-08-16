شقيقه: بوجبا يريد الرحيل وبيريز يستطيع ضمه لريال مدريد

أكد ماتياس بوجبا، أن شقيقه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد الرحيل عن الفريق، الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف ماتياس في تصريحاته لـبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، إلى أن أخيه يود اللعب ضمن صفوف ريال مدريد، ويرى أن هناك إمكانية لرحيل أخيه.

وأشار ماتياس: " بول يريد الانتقال

من فريقه الحالي، لكن لا يمكنه فعل كل شيء. هو لا يستطيع القيام بكل شيء يريده معهم".

وتابع: "لا أعلم، لكن حتي 2 سبتمبر يمكن كل شيء أن يحدث مع بول".

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وأضاف" بيريز يستطيع التوقيع التوقيع مع أخي، ليس هناك مستحيل في الميركاتو، لو لم يحصل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على ما يريده، أعتقد أنه سيحظى بموسم صعب".

وكانت التقارير الإسبانية والإنجليزية أكدت رغبة بوجبا في الرحيل عن اليونايتد من أجل الذهاب إلى ريال مدريد، واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب الملكي، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيل اللاعب وتمسكها به.