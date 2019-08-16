بايرن ميونيخ يدافع عن لقبه أمام هيرتا برلين فى انطلاقة الدورى الألمانى

ينطلق، اليوم، الدوري الألماني حيث يواجه بايرن ميونيخ بطل البوندزليجا في الموسم الماضي، أمام هيرتا برلين، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة.

وينطلق الفريق البافاري في حملة الدفاع عن

لقبه، بمواجهة صعبة كما وصفها مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، حيث أكد أن هيرتا برلين خصم صعب، مضيفًا: «مواجهة هيرتا لن تكون سهلة، لقد قاموا بتعزيز صفوفهم بشكل جيد جدًا ويمتلكون قائمة أكثر توازنًا مقارنة بالعام الماضي».ودعم بايرن ميونيخ صفوفه، بالتعاقد مع إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان، الذي لن يتمكن من المشاركة في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، بسبب تراك البطاقات مع فريقه الإيطالي السابق، بعدما تحصل على ٥ بطاقات صفراء.