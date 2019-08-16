اخبار الرياضه

بايرن ميونيخ يدافع عن لقبه أمام هيرتا برلين فى انطلاقة الدورى الألمانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينطلق، اليوم، الدوري الألماني حيث يواجه بايرن ميونيخ بطل البوندزليجا في الموسم الماضي، أمام هيرتا برلين، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة.
وينطلق الفريق البافاري في حملة الدفاع عن

لقبه، بمواجهة صعبة كما وصفها مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، حيث أكد أن هيرتا برلين خصم صعب، مضيفًا: «مواجهة هيرتا لن تكون سهلة، لقد قاموا بتعزيز صفوفهم بشكل جيد جدًا ويمتلكون قائمة أكثر توازنًا مقارنة بالعام الماضي».
ودعم بايرن ميونيخ صفوفه، بالتعاقد مع إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان، الذي لن يتمكن من المشاركة في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، بسبب تراك البطاقات مع فريقه الإيطالي السابق، بعدما تحصل على ٥ بطاقات صفراء.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يدافع عن لقبه أمام هيرتا برلين فى انطلاقة الدورى الألمانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا