اليوم.. برشلونة يستهل مشواره «بالليجا» بمواجهة أتلتيك بيلباو

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، على ملعب «سان ماميس»، ضمن الجولة الافتتاحية لليجا.

يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بعد التتويج به في الموسمين الاخيرين، بمواجهة أتلتيك بيلباو خارج أرضه ومن المحتمل أن يغيب ليونيل ميسي نجم البلوجرانا، عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في ساقه،

وتحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن إصابة ميسي وإمكانية لحاقه بالمباراة الافتتاحية قائلًا: إنه في مرحلة التعافي، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلحق بالمباراة أم لا.وينتظر ان يشارك بدلا منه فى حالة غيابه أنطوان جريزمان، الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد حيث أشاد فالفيردي بقدرات جريزمان قائلًا: «عادة ما يتم تقييم الهدافين، عن طريق صناعة الأهداف أو تسجيلها، ومن الجيد أن يكون لديهم علاقة جيدة مع الشباك».ويدخل برشلونة المباراة طامعًا في حصد الثلاث نقاط الأولى في بداية الدوري، ومن المحتمل أن يعتمد فالفيردي علي تشكيل يضم تير شتجين في حراسة المرمى، في الدفاع: نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه ولينجليت وخوردي ألبا وفي الوسط أرتورو فيدال وفرانكي دي يونج وأرثور ميلو وفي الهجوم فيليب كونتينيو ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.