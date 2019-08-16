20 ألف جنيه راتب شوقي عبد الشافي في اتحاد الكرة

استقر اتحاد الكرة، على منح شوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث والمشرف على الكرة النسائية والشاطئية والصالات، مبلغ 20 ألف جنيه راتبًا شهريًا. النسائية والشاطئية والصالات، مبلغ 20 ألف جنيه راتبًا شهريًا. ويسعى اتحاد الكرة لتطبيق نظام اللجان المحترفة لمساعدتها على تقديم أفضل أداء لها خلال الفترة المقبلة بما يخدم الكرة المصرية ويساعد على تقدمها في المستقبل.

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