ستاد الجيش بالسويس مرشحًا لاستضافة لقاء العودة بين الزمالك وبطل الصومال

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن ستاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة مباراة العودة بين الزمالك وديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوريأبطال أفريقيا.
وقال المصدر، إن الزمالك طلب إقامة المباراة في بتروسبورت لكن حال رفض الأمن سيكون ملعب الجيش في السويس هو الأقرب لاستضافتها لصعوبة إقامتها في برج العرب لأنه يستضيف في نفس اليوم مباراة الأهلي مع اطلع بره في إياب الدور التمهيدي لنفس البطولة.
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