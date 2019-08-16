اتحاد الكرة يطالب "الراعية" بتحديد مقر السوبر

طلب اتحاد الكرة من الشركة الراعية، تحديد مقر مباراة السوبر المحلي، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك خلال الشهر المقبل.

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين،

خطابًا رسميًا إلى الشركة الراعية، يطلب فيه تحديد مصير مقر السوبر وما إذا سيقام داخل مصر أو خارجها.ويرغب عامر حسين في تحديد مصير السوبر حتى يتسنى لها وضع الترتيبات اللازمة للمباراة حال إقامتها داخل مصر.الجدير بالذكر أن السوبر يقام في الإمارات منذ عام 2015، حيث تقابل الأهلي والزمالك مرتين، كما التقى الأهلي مع المصري.