شوقي غريب يدرس ضم "طاهر" لمعسكر المنتخب الأوليمبي في سبتمبر

يدرس شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته الشهر المقبل.

ويفكر غريب في ضم طاهر للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مع المقاولون خلال بطولة الدوري الموسم الماضي.

يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة.

المقبل.ويفكر غريب في ضم طاهر للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مع المقاولون خلال بطولة الدوري الموسم الماضي.يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة.

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