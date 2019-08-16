الزمالك يطلب إقامة مباراة العودة أمام بطل الصومال على بتروسبورت

طلب مسئولو الزمالك إقامة مباراة العودة بين الفريق الأبيض وديكاداها الصومالي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. بالتجمع الخامس. تقام المباراة يوم 23 أغسطس الجاري، الذي تقام فيه أيضًا مباراة العودة بين الأهلي واطلع بره السوداني، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بطل الصومال، اليوم، في برج العرب، بعدما رفض الأمن إقامتها في بتروسبورت.

بين الأهلي واطلع بره السوداني، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بطل الصومال، اليوم، في برج العرب، بعدما رفض الأمن إقامتها في بتروسبورت.

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