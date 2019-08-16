جمهور النصر يُحارب برنامج الدوري مع وليد

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شن جمهور نادي النصر السعودي حملة شرسة ضد الإعلامي السعودي “وليد الفراج” عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الخميس، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مطالبين إدارة قناة SBC بمنع ظهور برنامج الفراج الجديد “الدوري مع وليد”، المقرر انطلاقه يوم 22 أغسطس الجاري.

وأغضب وليد الفراج جمهور نادي النصر عندما قلل من قوة الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يطالب جمهور الكرة السعودية بالتحدث عن نجوم آخرين تركوا بصمة قوية في المسابقة المحلية أكثر من هداف النصر “عبد الرزاق حمد الله” الذي تُوج بلقب هداف الموسم الماضي.

ونُشرت العديد من التغريدات ضد وليد الفرج وبرنامج الدوري مع وليد في وسم (هاشتاج) حمل عنوان “ايقاف برنامج الفراج مطلب”.

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وحظت تغريدة من “عبد الرحمن الفريح” في نفس الهاشتاج باهتمام ملحوظ من عشاق العالمي، حيث قال “عبر هذا التاج يحدث الآن: ضغوطات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لايقاف برنامج الدوري مع وليد، وذلك بعد التغريدات المتشنجة والمتعصبة التي تستهدف نادي النصر، خصوصًا وأن ظهور البرنامج سوف يكون عبر قناة حكومية وليست خاصة كما في السابق”.

وقال سلطان الزايدي، الكاتب في صحيفة عكاظ السعودية، عبر حسابه في تويتر، إن المؤشرات غير جيدة للبرنامج المنتظر، والذي ملأت إعلاناته شوارع الرياض منذ بداية هذا الشهر.

وأضاف سلطان الزايدي “الفرق السعودية حتى الآن لم يحدث فيها ذلك التغيير الذي يجعلنا نقتنع بحسن نيتك (الفراج) في هذه التغريدة، لو كان النصر يتأثر بتعصبك لما حقق دوري 2014 و2015 وكذلك الأهلي، لذا شعارات التعصب التي ترددها والتي لن تسير بموجبها ستخدم النصر”.

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من جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة الوئام السعودية “خالد البدر” بداية وليد الفراج للموسم الجديد بالبداية الحامية، مضيفًا “أول تغريدة بعد تدشين الدوري مع وليد صلح مقارنة بشكل مباشر بين مهاجم الأهلي السومة ومهاجم النصر حمد الله”.

وأكمل “باختصارها عليك يا بو بدر، لو تسأل نصراوي بيجاوب السومة، والأهلاوي بيقول حمد الله، أنت تتعامل مع أذكى وأقوى مدرجين في تاريخ الرياضة السعودية”.

وكان وليد الفراج قال في تغريدته التي أثارت كل هذا الجدل “احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي هو الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا”.

وشدد الفراج بقوله “علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بانجازات وتاريخ النجوم الآخرين”.

وحاول الفراج تبرير ما كتبه في رده على أحد متابعيه، قائلاً “من قال لك أنني محايد، أنا صاحب وجهة نظر، لكن لا أجبرك ولا أجبر ضيوف برنامج الدوري مع وليد على الاقتناع بها، القرار للجمهور”.

جدير بالذكر أن وليد الفراج عمل لفترة طويلة كمقدم للبرنامج المختص في كرة القدم السعودية “أكشن يا دوري” على فضائية إم بي سي أكشن “MBC action”، كما ترأس القسم الرياضي لعدة صحف محلية من بينها عين اليوم التي أغلقت في نهاية عام 2017.