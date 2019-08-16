خادم الحرمين يوجّه بعلاج اللاعب خميس العويران بالخارج

متابعات - الخليج 365

وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في لفتة إنسانية كريمة، بعلاج لاعب نادي الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي، سابقًا، خميس العويران خارج المملكة.

وأجرى العويران عملية جراحية دقيقة، بمدينة الملك فهد الطبية، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

وأكدت الفحوصات الطبية، في حينها، معاناته من ورم يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

ولعب خميس العويران للهلال في الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007.

كما شارك العويران مع منتخب بلاده في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004. فيما كان اعتزاله عقب انتهاء عقده مع الاتحاد.