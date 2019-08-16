عمر السومة يطلب الرحيل عن الأهلي

متابعات - الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن المشكلة التي حدثت بين الكرواتي برانكو إيفانكوفتش، مدرب النادي الأهلي، والنجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق، قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا، لا تزال قائمة.

وفشل مسؤولو الأهلي في إنهاء الخلاف بين السومة ومدربه، وينتظرون عودة التدريبات للاجتماع بالمدرب إيفانكوفتش والسومة والعمل مجددًا على إنهاء الخلاف.

وذكرت التقارير أن السومة، البالغ من العمر 30 عامًا، أوضح لإدارة الأهلي رغبته في مغادرة الفريق بنظام الإعارة إلى أحد الأندية، مفضلًا عدم البقاء مع النادي في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه يملك عرضًا من نادٍ خليجي.

والسومة أحد أبرز اللاعبين في الأهلي خلال السنوات الماضية، وساهم في تحقيق الأهلي بطولة الدوري السعودي موسم 2015/ 2016، بعد 30 عامًا من الغياب عن اللقب.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي السعودي العام 2014، سجل السومة 143 هدفًا وصنع 21 في 152 مباراة في جميع المسابقات.