شكرا لقرائتكم لاسارتي يقدم محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلى قبل مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء فى معسكر الاحمر ببرج العرب قبل مواجهة بيراميدز مساء غدا السبت فى دور الـ16 لكأس مصر. لاسارتى يركز فى محاضرة الفيديو على شرح طريقة اداء بيراميدز تحت قيادة الفرنسي ديسابر من خلال مشاهدة ملخص لمباراة بيراميدز أمام ايتوال الكونغولى فى ذهاب دور الت 64 لبطولة الكونفدرالية التى اقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز براميدز باربعة أهداف مقابل هدف. كما تشهد المحاضرة شرح دور كل لاعب فى صفوف الأهلى خلال اللقاء وكيفية إيقاف خطورة لاعبي بيراميدز خاصة الهجوم المتمثل فى جون أنطوي وأحمد على، ومن خلفهم عبد الله السعيد.

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