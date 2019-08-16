شكرا لقرائتكم الزمالك يفكر فى التراجع عن تنصيب الصربي "ستانويفيتش" مديراً فنياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يبحث مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمي بإسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها مساء اليوم، في ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements



الصربي أليكساندر ستانويفيتش

وتعرض "ستانويفيتش" لانتقادات حادة من قبل جماهير الزمالك عبر تواصل الاجتماعي المختلفة منذ إعلان إسناد المهمة له، إلا إنه في الساعات الماضية كشف مرتضي منصور رئيس النادي عن وجود مفاجأة لجمهور الفريق بشأن المدرب الجديد وهو ما يؤكد التراجع عن تعيين المدرب الصربي.

من جانبه فضل الصربي ستانويفيتش، عدم التعليق علي تلك المسألة خلال الوقت الجاري انتظارا لموقف الزمالك النهائي إلا إنه وفقا لمصدر مسئول بالقلعة البيضاء فقد أكد أن المدرب الصربي لن يصل إلى القاهرة اليوم الجمعة وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل مسئولي النادي وهو ما يزيد من تأكيدات التراجع عن استقدامه لتدريب الفريق.