شكرا لقرائتكم محمد صبحي يخطب ود الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية حالياً والاسماعيلي سابقاً صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث بدا أن حارس عرين الداخلية يخطب ود مسئولو الدراويش.

وعلق صبحي على الصورة قائلاً: قد نختلف ولكن لا نفترق.. محمد صبحي..الاسماعيلي"

ويعيش محمد صبحي حالة من التشتت قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يمتد تعاقد حارس الاسماعيلي السابق لمدة موسم إضافي مع فريق الداخلية الذي هبط إلى دوري القسم الثاني.

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وفي نفس الوقت يرفض محمد صبحي خوض أي مباراة بدوري القسم الثاني مع أي فريق، وامتنع اللاعب عن التدريب مع الداخلية منذ نهاية الموسم الماضي، مترقباً أي عرض من فرق الدوري العام.

من جانبه أعلن نادي الداخلية أنه سيقيد صبحي بقائمته في الموسم الجديد لضمان حقوق النادي في اللاعب..