شكرا لقرائتكم نجل رامون دياز يثير التكهنات عن إمكانية تولي والده قيادة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، التكهنات حول إمكانية تولي والده تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقام إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي سبق له تولي تدريب بيراميدز ويعد مرشحاً بارزاً لتدريب الزمالك خلفاً للمدرب المقال خالد جلال، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاءت متابعة إميليانو دياز للحساب الرسمي للنادي الاهلي، وسط توقعات بإقالة مارتن لاسارتي من تدريب الفريق الاحمر حال الهزيمة أمام بيراميدز في المباراة المحدد لها غداً السبت بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

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هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بمتابعة الصفحة الرسمية للنادي الاهلي بموقع "تويتر"، بعدما سبق وأن ارتكب تلك الخطوة في مناسبتين الاولى قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، والثانية قبل تعيين مارتن لاسارتي.