شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. بن شرقى يقود الهجوم الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادى الزمالك على التشكيل الذى يخوض به مباراة ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل الصومال .. من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

ويعول المدير الفني للزمالك على الرباعى الجديد محمد عواد ومحمد عبدالشافى وأشرف بن شرقى وكريم بامبو من الانصهار سريعاً مع الفريق والظهور بشكل جيد فى أول مشاركة لهم بالموسم الجديد.

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موعد مباراة الزمالك وبطل الصومال

ويلتقى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع.