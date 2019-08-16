شكرا لقرائتكم وجيه عزام يكشف عن تكلفة ممارسة لعبة الدراجات في مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات عن تكلفة ممارسة اللعبة في مصر.

وقال عزام في تصريحات صحفية، أن لعبة الدراجات لا تعد مكلفة في البداية حيث يمكن تدريب المبتدئين على أي دراجة محلية، ولكن مع الانتقال من مرحلة الهواه إلى المحترفين، فأقل دراجة في يمكن أن يقودها متسابق المضمار يتراوح ثمنها بين 200 إلى 300 يورو أي ما يعادل 3.700 ألاف جنية مصري على الأقل.

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أضاف عزام عن دراجات المحترفين يتم استيرادها جميعاً من الخارج معرباً عن أمنيته في أن يتم تصنيع دراجات محلية من أجل المساهمة في انتشار اللعبة على نطاق أوسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس الدراجات أن مصر تمتلك أكثر من نادي مميز في اللعبة وعلى رأسهم نادي 6 أكتوبر، مؤكداً أنه يتمنى أن تستقطب اللعبة الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة.