محاضرة فيديو للاعبى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء فى معسكر الاحمر ببرج العرب قبل مواجهة بيراميدز مساء غدا السبت فى دور الـ16 لكأس مصر . لاسارتى يركز فى محاضرة الفيديو على شرح طريقة اداء بيراميدز تحت قيادة الفرنسي ديسابر من خلال مشاهدة ملخص لمباراة بيراميدز أمام ايتوال الكونغولى فى ذهاب دور الت 64 لبطولة الكونفدرالية التى اقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز براميدز باربعة أهداف مقابل هدف .. Advertisements كما تشهد المحاضرة شحر دور كل لاعب فى صفوف الاهلى خلال اللقاء وكيفية ايقاف خطورة لاعبي بيراميدز خاصة الهجوم المتمثل فى جون انطوي وأحمد على ومن خلفهم عبد الله السعيد .

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