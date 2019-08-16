شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب صباحى لـ 16 لاعبا بالإسماعيلى قبل ودية بتروجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود جابر المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إقامة تدريب صباحى لـ 16 لاعب بالفريق بمعسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر فى تمام السابعة صباحاً قبل ودية بتروجت . ويخوض في الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي أولي ودياته بمعسكر أكتوبر حينما يلاقي نظيره بتروجت علي ستاد بتروسبورت. وشارك فى مران الاسماعيلى الصباحى والذى اشتمل على تدريبات تكتيكية 16 لاعب هم : " الحارسان ايمن رجب وكمال السيد بالإضافة إلى ريتشارد بافور وباهر المحمدى وابراهيم ابو اليزيد ومحمد عمار وأحمد فتحى كاستيلو وعمر الوحش الذى خاض تمرينا منفردا بصالة الجيم ومحمد بيومى ومحمد الضرف ونادر رمضان ومصطفى فارس ومدحت فقوسة وخليل نيمار وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى ومحمد حمدى زكى" Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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