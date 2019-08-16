شكرا لقرائتكم خبر عن صور..المقاصة يتوجه للإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت اليوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة‘ إلى محافظة الاسماعيلية حيث يدخل الفريق الفيومي في معسكر مغلق، في اطار الاستعدادات الجادة لأبناء الفيوم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.

وكشف وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن معسكر الاسماعيلية المغلق يستمرة لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية أمام أندية المريخ والقناة والمصري.

وأشار هويدي، إلى أن المقاصة يلعب أولي مبارياته الودية أمام فريق المريخ البورسعيدي مساء اليوم الجمعة ، موضحا أن الجهاز الفني، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة في فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسي وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سيعود للقاهرة بانتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لحين موعد مباراة الزمالك 28 أغسطس الجاري في كأس مصر.



احمد عادل

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صلاح أمين



لاعبي المقاصه