شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقتربت ساعة رحيل لاسارتى.. نجل دياز يتابع حساب الأهلى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إميليانو دياز نجل المدير الفنى الأرجنتينى رامون دياز، التكهنات حول إمكانية تولى والده تدريب النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وقام إميليانو دياز، نجل المدير الفنى الأرجنتينى رامون دياز الذى سبق له تولى تدريب بيراميدز، ويعد مرشحاً بارزاً لتدريب الزمالك خلفاً للمدرب المقال خالد جلال، بمتابعة الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



ايميليانو دياز

وجاءت متابعة إميليانو دياز للحساب الرسمى للنادى الأهلى، وسط توقعات بإقالة مارتن لاسارتى من تدريب الفريق الأحمر حال الهزيمة أمام بيراميدز فى المباراة المحدد لها غداً السبت بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها إميليانو دياز، نجل المدير الفنى الأرجنتينى رامون دياز، بمتابعة الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع "تويتر"، بعدما سبق وأن قام بتلك الخطوة فى مناسبتين الأولى قبل تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، والثانية قبل تعيين مارتن لاسارتى.