شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت مدرسة الفن والهندسة بدورى الأبطال الأفريقى قبل مواجهة بطل الصومال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزمالك لتحقيق فوز عريض عندما يواجه مضيفه ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب الدور التمهيدى بالنسخة رقم 56 لدورى أبطال أفريقيا تحت قيادة الحكم التونسى يسرى بوعلى.

فريق "مدرسة الفن والهندسة" أحد القوى الكبرى فى القارة "السمراء" يبدو فى نزهة أمام منافس مجهول اضطر لخوض هذا اللقاء خارج أرضه بسبب الظروف الصعبة التى تعيشها الصومال.

طارق يحيى المدير الفنى (المؤقت) للزمالك يطمح فى حسم الأمور مبكراً قبل خوض لقاء الإياب مستغلاً الفارق الشاسع فى التاريخ والحاضر مع الضيف (المجهول) والثقة الكبيرة التى حصل عليها الفريق عندما توج بكأس الكونفدرالية الأخيرة واستعاد ذاكرة البطولات القارية بعد غياب دام منذ فوزه بدورى أبطال أفريقيا 2002 وكاس السوبر 2003 على حساب الثنائى المغربى الرجاء والوداد.

ونستعرض تاريخ وأرقام الزمالك فى البطولة منذ أول ظهور له فيها عام 1979 على النحو التالى:

- عدد المشاركات: 22 مرة

- لعب: 178 مباراة

- النتائج: فوز (87) – تعادل (39) – خسارة 52

- الأهداف: 266 له – 170 عليه

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-أول مشاركة: 1979 وخرج من دور الـ 8 بالانسحاب أمام إيمانا بطل الكونغو الديمقراطية.

-أخر مشاركة: 2017 وخرج من مرحلة المجموعات (دور الـ 16) بحلوله ثالثاُ في المجموعة الثانية خلف اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.

-البطولات: حقق 5 ألقاب فى دورى الأبطال من إجمالى 10 فى كل البطولات، أعوام 1984 (شوتنج ستارز النيجيري) – 1986 (أفريكا سبور الإيفواري) – 1993 (كوتوكو الغاني) – 1996 (شوتنج ستارز النيجيري) – 2002 (الرجاء البيضاوي المغربي).

-النهائي: خسر مرتين أمام الترجي التونسي 1994 وصن داونز الجنوب أفريقي 2015.

-نصف النهائي: تأهل مرتين وخسر في الأولى أمام الجيش الملكي المغربي بفارق ركلات الترجيح 1985 وفي الثانية أمام الأهلي (4 – 1) في مجموع اللقاءين عام 2005.

- خرج من ربع النهائي: 7 مرات.

- خرج من ثمن النهائي: مرتين

- خرج من الدور الأول: 4 مرات