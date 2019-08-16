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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يخطب ود الدراويش: "قد نختلف ولكن لا نفترق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صبحى حارس مرمى فريق الداخلية حالياً والإسماعيلى سابقاً صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث بدا أن حارس عرين الداخلية يخطب ود مسئولى الدراويش.
وعلق صبحى على الصورة قائلاً: قد نختلف ولكن لا نفترق.. محمد صبحى.. الإسماعيلى".
ويعيش محمد صبحى حالة من التشتت قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يمتد تعاقد حارس الإسماعيلى السابق لمدة موسم إضافى مع فريق الداخلية الذى هبط إلى دورى القسم الثانى.
وفى نفس الوقت يرفض محمد صبحى خوض أى مباراة بدورى القسم الثانى مع أى فريق، وامتنع اللاعب عن التدريب مع الداخلية منذ نهاية الموسم الماضى، مترقباً أى عرض من فرق الدورى العام.
من جانبه أعلن نادى الداخلية أنه سيقيد صبحى بقائمته فى الموسم الجديد لضمان حقوق النادى فى اللاعب.
محمد صبحى
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