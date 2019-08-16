شكرا لقرائتكم خبر عن لو حبيت تحترفها.. اعرف تكلفة رياضة سباق الدراجات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات عن تكلفة ممارسة سباق الدراجات فى مصر.
وقال عزام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لعبة الدراجات لا تعد مكلفة فى البداية، حيث يمكن تدريب المبتدئين على أى دراجة محلية، لكن مع الانتقال من مرحلة الهواة إلى المحترفين، فأقل دراجة فى يمكن أن يقودها متسابق المضمار يتراوح ثمنها بين 200 إلى 300 يورو أى ما يعادل 3 آلاف و700 جنيه مصرى على الأقل.
وأضاف عزام أن دراجات المحترفين يتم استيرادها جميعاً من الخارج معرباً عن أمنيته فى أن يتم تصنيع دراجات محلية من أجل المساهمة فى انتشار اللعبة على نطاق أوسع فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد رئيس الدراجات أن مصر تمتلك أكثر من نادٍ مميز فى اللعبة وعلى رأسهم نادى 6 أكتوبر، مؤكداً أنه يتمنى أن تستقطب اللعبة الأندية الجماهيرية مثل الأهلى والزمالك فى الفترة المقبلة.
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