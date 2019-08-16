نانت الفرنسي يطلب البطاقة الدولية لبينافينتي...

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جدة - عمرو شويل طلب نادي نانت الفرنسي طلب البطاقة الدولية الخاصة بكريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز والمنتقل مؤخرا للدوري الفرنسي ، ومن المقرر ان يرسل اتحاد الكرة البطاقة الدولية للاعب الي ناديه الجديد خلال الساعات المقبلة. واعلن نادي نانت الفرنسي عن تعاقده مع كريستيان بينافينتي قادما من بيراميدز علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بشكل نهائي، وسيرتدي القميص رقم 10.

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