تفاصيل مباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو في ضربة البداية تعرف على فرص ميسي في اللحاق بالمباراة وتشكيل...

متابعي الدوري الأسباني في كل مكان أنتم مدعون اليوم لمشاهدة ضربة البداية في مباريات الليجا الأسبانية، مع بداية مباراة برشلونة حامل اللقب ضد فريق أتليتك بلباو”الباسكين”، يسعى برشلونة للفوز والحصول على دفعة معنوية في بداية البطولة، ليؤكد أنه عازم على الدفاع عن لقبه، ونحن من خلال هذا اللقاء سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة، والتفاصيل الكاملة للقاء المرتقب، وفرص لحاق البرغوث للمباراة، وكل ما يدور في أذهانكم فتابعونا.

تنطلق اليوم ضربة البداية في الدوري الأسباني الممتاز بلقاء برشلونة ضد أتليتك بلباو، في الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية، على ملعب سان ماميس، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتHD3.

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة برشلونة*أتليتك بلباو 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD3 سان ماميس كارلوس جراندي

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة أتليتك بلباو اليوم

حراسة المرمى: بيتر شتيجين.

خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، جيراردو بيكيه، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتش، إفان راكديتش.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

التشكيل المتوقع لفريق أتليتك بلباو ضد برشلونة اليوم

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: يوري بيرشيش، أوناي نونيز، يراي ألفاريز، أنديركابا.

خط الوسط: أوناي لوبيز، داني جارسيا، كوردوبا، راؤول جارسيا، إيكر مونياين.

خط الهجوم: إنياكي ويليامس.

فرص لحاق ميسي بالمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الأسباني

تشير تقارير صحفية نشرتها صحيفة”أس الأسبانية”، أن ميسي يتعافى بصورة نسبية من الإصابة، ولكن لن يشارك أساسياً في اللقاء، وأضافت الصحيفة أن البرغوث يتدرب منفرداً في الصالة الرياضية، ويحاول التواجد في ملعب سان ماميس، ولو على مقاعد البدلاء على أمل المشاركة ولو في الشوط الثاني.

كيف أستعد برشلونة لبداية لانطلاق الدوري الأسباني

خاض الفريق الكتلوني 5 مباريات تحضيرية استعداداً لبداية الدوري الأسباني، من أجل بداية قوية في الليجا، كانت بداية المواجهات الودية أمام تشيلسي الإنجليزي، وخسر برشلونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على فريق فيسيل كوبي بثلاثة أهداف دون مقابل، وفاز الفريق على أرسنال الانجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم أختتم برشلونة تحضيراته بلقائي نابولي الإيطالي، في السوبر الإيطالي الأسباني وفاز برشلونة باللقاءين.