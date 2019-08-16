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نانت الفرنسى يطلب بطاقة بينافينتى من بيراميدز رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى نانت الفرنسى طلب البطاقة الدولية الخاصة بكريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز والمنتقل مؤخرا للدورى الفرنسى.

 

وأعلن نادى نانت الفرنسى عن تعاقده مع كريستيان بينافينتى قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بشكل نهائى، وسيرتدى القميص رقم 10.

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ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة البطاقة الدولية للاعب إلى ناديه الجديد نانت الفرنسى خلال الساعات المقبلة.

 

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