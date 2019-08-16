شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الرحمن حميد أخطبوط حراسة مرمى اليد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب ناشئي كرة اليد أن يخطف أنظار الجماهير المصرية من خلال تألقه فى كأس العالم المقام فى مقدونيا تحت 19 سنة ، التى تأهل الفراعنة إلى منافسات نصف النهائى للبطولة.

و قدم حميد أداءا أكثر من رائعا منذ إنطلاق البطولة ليطمئن الجماهير المصرية على مستقبل حراسة مرمى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة .

يمتلك حميد العديد من الخبرات ، حيث أنه تواجد أيضا فى صفوف منتخب الشباب بمونديال أسبانيا الذى شهد على تحقيق مصر للميدالية البرونزية مؤخرا .

ويرصد الخليج 365 لقطات لحارس ناشئي اليد فى الصور التالية :



عبد الرحمن حميد 3



عبد الرحمن حميد فى كاس العالم للناشئين

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عبد الرحمن حميد فوق العارضة



عبد الرحمن حميد مع زملاؤه فى مونديال الشباب بأسبانيا



عبد الرحمن حميد يحمل كأس أفريقيا بصحبة المدرب حسين زكى



عبد الرحمن حميد فى مونديال مقدونيا



عبد الرحمن حميد 2