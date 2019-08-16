شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شروط الترشح فى انتخابات الزمالك التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نادى الزمالك، أمس الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى الشهر المقبل، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء. وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات الزمالك التكميلية أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس، على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 4 أيام، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة. وينشر"سوبر كورة" شروط الترشح فى انتخابات الزمالك التكميلية وفقا للمادة 9 بلائحة النظام الأساسى للقلعة البيضاء.

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