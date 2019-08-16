شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُطالب الشركة الراعية بتحديد مكان سوبر الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد الكرة من الشركة الراعية للجبلاية حسم مكان إقامة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري المقرر له 18 سبتمبر من الشهر المقبل سواء بإقامته داخل مصر أو خارجها و الأخير هو الأقرب بعد وصول عدة عروض شفوية بإستضافة السوبر بعد النجاح الساحق للبطولة المصرية التى أقيمت فى الإمارات فى المواسم الماضية وشهدت إقبال جماهيري كبير فى مباراتي الأهلي و الزمالك ثم الأهلي و المصري.
ويقام السوبر المصري عن الموسم قبل الماضي 2017 – 2018 بين الأهلي بصفته بطل الدوري المصري موسم 2018 ، والزمالك بطل كأس مصر عن نفس الموسم ، بينما السوبر المصري 2018 – 2019 والذى سيجمع الأهلي بطل الدوري ولم يتحدد الطرف الثاني لعدم انتهاء بطولة كأس مصر سيقام فى منتصف يناير و لم يتحدد بعد مكان إقامته وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل الإعلان عن جدول الموسم المقبل سواء للدورى أو كأس مصر.
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