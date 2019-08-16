4 صفقات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب المؤقت طارق يحيى على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة ديكاداها الصومالي في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا موسم (2019-2020).

ويواجه الزمالك مضيفه بطل الصومال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

ويعاني الزمالك من غيابات كثيرة في صفوف الفريق نتيجة الإصابات وعدم الجاهزية، أبرزها ثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي والظهير الأيسر عبدالله جمعة، بجانب محمود علاء قلب الدفاع.

ومن المتوقع أن يدعم طارق يحيى التشكيل بصفقات جديدة مثل الحارس محمد عواد ومحمد عبدالشافي وكريم بامبو والمغربي أشرف بنشرقي.

وجاء التشكيل المتوقع بطريقة 4-2-3-1 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

يُذكر أن الزمالك سيعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب عن آخر نسختين للمسابقة، بحثاً عن اللقب السادس في تاريخه بعد تكرار إنجازه في 2016 بالوصول إلى المباراة النهائية.