رحيل المعلق محمد الكواليني عن "بي إن سبورتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن المعلق المصري محمد الكواليني رحيله عن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد قضاء ثمانية أعوام في مجموعة "beIN" الإعلامية، مشيرًا إلى أنه سيتجه للعمل في قناة رياضية أخرى.
وكتب الكواليني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيزة الرياضية ومجموعة beIN الإعلامية.. انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS".
وأضاف صباح اليوم الجمعة: "جمهورنا العزيز.. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية أخرى.. قريبا".
يُذكر أن محمد الكواليني كان يتولى مهمة التعليق على مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع زميله علي محمد علي.
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