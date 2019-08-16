محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع انطلاقة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وعودة بعض الدوريات الأوروبية. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: دوري أبطال أفريقيا 09:00 ـ ديكيداها vs الزمالك ـ القناة الناقلة: ON Sport HD الدوري الاسباني Advertisements 9:00 ـ أتليتك بلباو vs برشلونة ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD الدوري الألماني 08:30 ـ بايرن ميونيخ vs هيرتا برلين ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD الدوري الفرنسي 08:45 ـ أولمبيك ليون vs أنجيه ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD

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كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباراة الزمالك وديكيداها و"جمعة عودة دوريات أوروبا".. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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