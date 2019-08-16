شيكابالا وعواد وبن شرقي في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكاداها بطل الصومال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، على تشكيل فريقه لمواجهة بطل الصومال. ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب بدور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية. ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمد عبدالغني والونش وحمدي النقاز في خط الدفاع ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

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