محمد صلاح سادس أفضل لاعب في أوروبا

لندن - وكالات - الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة أفضل 10 لاعبين في “القارة العجوز”، أمس الخميس، وحصل فيها نجم ليفربول الإنجليزي، المصرى محمد صلاح، على المركز السادس.

ويتنافس على الجائزة في القائمة النهائية الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان ديك.

ونشر “يويفا” قائمة الأفضل من المركز الرابع حتى العاشر، واحتل محمد صلاح المركز السادس، بحصوله على 49 نقطة، ليأتى خلف زميليه في ليفربول أليسون بيكر وساديو ماني، اللذان حصلا على 57 و51 نقطة على الترتيب.

وجاءت بقية القائمة كالتالي: إيدين هازارد سابعاً، وماتياس دي ليخت ثامناً، وفرينكي دي يونغ تاسعاً، ورحيم ستيرلينغ في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز “يويفا”، في 29 أغسطس (آب) الجاري.