سيتي يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

لندن - وكالات - الخليج 365

يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف توتنهام هوتسبير غداً السبت.

وبدأ الفريق، المتوج ببطولة الدوري في آخر موسمين، مسيرته بفوز كبير على ويستهام يونايتد 5/ صفر.

وكان هذا هو الفوز رقم 15 على التوالي لسيتي في بطولة الدوري، على بعد ثلاثة انتصارات من رقمه القياسي في موسم 2017/ 2018.

وقال البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب سيتي، إن فريقه يتعين عليه الحفاظ على شراسته الهجومية في كل مباراة يلعبها في المسابقة.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “يمكنك دائماً أن تتطور، لكن الشيء الأساسي الذي يجب علينا فعله كفريق، هو أن نبقى ثابتين”.

وتابع دي بروين: “التحسن أصبح أكثر على المستوى الفردي، لكن كفريق لدينا الكثير لنفعله أكثر بكثير مما قمنا به في العامين الأخيرين، ربما يكون ذلك قريبا من المستحيل”.

ويفتتح سيتي مبارياته على ملعبه بمواجهة توتنهام غداً السبت، في إعادة لمباراة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت تأهل الفريق اللندني للدور قبل النهائي، بتفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام لها وفقا للائحة البطولة، في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان توتنهام فاز أيضا في مباراته الافتتاحية للموسم، على الصاعد أستون فيلا 3/ 1، لكنه بحاجة للعمل، حيث سجل لاعبوه الأهداف الثلاثة في آخر 17 دقيقة من عمر المباراة.

ويعد توتنهام أحد الفرق المرشحة لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب المسابقة العريقة.

وقال هاري كين، الذي سجل هدفين في فوز فريقه توتنهام على أستون فيلا، إنه يؤمن بقدرة ناديه على المنافسة على اللقب.

وأضاف: “لقد تنافسنا على اللقب العام الماضي، لكن (سيتي وليفربول) تقدما أكثر في يناير (كانون ثان)”.

وتابع كين “لابد أن نؤكد على البداية الجيدة لنا، ومن المهم أن نبقى دائماً في المنافسة قدر المستطاع”.

وأضاف: “نحن لدينا إيمان كامل بأننا نستطيع مواصلة المشوار، لكنه مشوار طويل للغاية ونحن سنكون مركزين بشكل كامل”.

وبدا ليفربول في حالة جيدة، مثل مانشستر سيتي، بعدما سحق ضيفه الصاعد نوريتش سيتي 4/ 1، في بداية مشواره في الموسم الجديد.

وسيسافر ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون يوم غد السبت، وهو يمتلك أول لقب له هذا الموسم، بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، أول أمس الأربعاء، عقب فوزه على تشيلسي 5/ 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 2/ 2.

وقال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في تصريحات عقب المباراة: “نحن نريد أن نفوز ببطولات أخرى قدر المستطاع، سنستمتع بالفوز اليوم، ثم نبدأ التركيز بقوة في المباراة الهامة أمام ساوثهامبتون”.

وربما يكون تشيلسي خسر في تركيا، لكنه كان أفضل بكثير من الحالة التي كان عليها في المباراة التي خسرها صفر/ 4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري يوم الأحد الماضي.

ويخوض فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أول مباراة له على ملعب ناديه (ستامفورد بريدج) بعد أن تولى المهمة الصيف الحالي، حينما يواجه ليستر سيتي بعد غد الأحد.

وقال لامبارد عقب خسارة فريقه أمام ليفربول: “أنا لم أحقق شيئا، لكنني أشعر بالفخر بالفريق وأدائه، وإنني على ثقة مما يعنيه ذلك”.

وأوضح لامبارد “بعد مباراة الأحد الماضي، قدمنا اليوم مستوى آخر، نحن غير محظوظين بإخفاقنا في الفوز باللقب”.

وفي باقي المباريات، يلعب أرسنال مع ضيفه بيرنلي، ويزور بورنموث مضيفه أستون فيلا، فيما يلعب برايتون مع ضيفه ويستهام، وإيفرتون مع واتفورد، ويحل نوريتش سيتي ضيفاً على نيوكاسل، وكريستال بالاس مع ضيفه شيفيلد يونايتد، فيما يخرج مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه وولفرهامبتون.