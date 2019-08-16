وقت مباراة برشلونة VS أتليتك بلباو اليوم في افتتاح الدوري الإسباني 2019| القنوات الناقلة للمباراة...

ننشر موعد أو توقيت مباراة برشلونة VS أتليتك بلباو اليوم في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني الدرجة الأولى 2019 – 2020م، حيث يبدأ فريق برشلونة اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 16 أغسطس 2019م مشواره في الدوري مدافعاً عن اللقب، وقد خاض فريق البارسا المران الأخير له مساء أمس استعداداً للمواجهة الأولى له في الدوري الإسباني والتي ستكون على أرضية استاد “سان ماميس” بمعقل نادي أتليتك بلباو.

وقد تم الإعلان من جانب صحيفة أسبانية “موندو ديبورتيفو” عن عدم مشاركة قائد برشلونة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في المران الجماعي الأخير للفريق حتى يتأكد غياب نجم برشلونة عن المباراة الأولى للفريق الكتالوني، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر موعد مباراة برشلونة اليوم أو توقيت مباراة برشلونة وأتليتك بلباو والقنوات الناقلة مباراة برشلونة اليوم المجانية والمشفرة.

وقت مباراة برشلونة VS أتليتك بلباو

تنطلق أولى مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2019 – 2020 اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 16 أغسطس 2019م، حيث تقام مباراة الافتتاح اليوم بين فريقي أتليتك بلباو وبرشلونة على أرض الأول، وقد تم الإعلان رسمياً عن غياب لاعب وقائد الفريق الكتالوني “ليونيل ميسي” عن المران الأخير للفريق في مساء يوم الخميس الموافق لتاريخ 15 أغسطس 2019م، وفي هذا السياق؛ فقد أكد المدير الفني لـ البارسا “إرنستو فالفيردي” من خلال المؤتمر الصحفي الأخير له بأنه لن يُخاطر بـ ميسي.

حيث نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية ما تم التصريح به من قبل المدير الفني للفريق وتأكيده على عدم الدفع والمخاطرة بنجم المنتخب الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة لأنه لم يتدرب جيداً مع باقي الفريق، ولن يتم الدفع به حتى يتعافى بشكل جيد، كما تم الإعلان أيضاً عن خضوع حارس مرمى فريق برشلونة “نيتو” لعملية جراحية في اليد وغيابه عن مباراة الافتتاح، وسيحل محله الحارس الشاب “إيناكي بينا”.

أما عن بطاقة مباراة برشلونة اليوم أو وقت مباراة برشلونة VS أتليتك بلباو اليوم، فيمكنكم متابعينا متابعي موقعنا موقع عرب نيوز التعرف على موعد مباراة برشلونة اليوم من خلال التالي:

بطاقة المباراة

الدوري الإسباني 2019-2020م.

الأسبوع الأول.

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المباراة: أتلتيك بيلباو vs برشلونة.

اليوم: الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019.

التوقيت: في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة اليوم “مشفرة“: قناة bein sports HD 3، قناة bein sports HD 2 FR.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة: (Cosmote Sport 2 HD، قناة Ziggo Sport Select HD، قناة Eleven Sports 2 HD، قناة Movistar+ Partidazo، قناة LaLiga TV Bar، قناة Eleven Sports 1 HD portugal، قناة DAZN 1 HD).

ترددات قنوات رياضية قد تهمك:

تردد قناة bein sports الإخبارية الجديد. تردد قناة الكأس الرياضية القطرية. تردد قناة العراقية الرياضية 2019. تردد قناة الشارقة الرياضية 2019.

من خلال النقاط يمكنكم التعرف على وقت مباراة برشلونة VS أتليتك بلباو التي سيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 3 بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.