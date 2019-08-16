شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" والجبلاية يُنعشان الخزينة الحمراء بـ2 مليون جنيه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الاهلي تأكيدات من إتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية بصرف مليوني جنيه للقلعة الحمراء بواقع مليون من الاتحاد المصري للعبة ومثله من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

ويدفع اتحاد الكرة مبلغ المليون ثمناً لتكاليف علاج مروان محسن مهاجم الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقي قبل الماضية ( الجابون 2017) ، فيما يدفع الفيفا مليون جنيه للأهلي لتمثل قيمة عقد اللاعب خلال فترة إصابته حسب لوائح الإتحاد الدولي للعبة التى تنص على أن الفيفا يدفع قيمة عقد أى لاعب لنادي إذا ما أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة تقام تحت إشراف الأتحاد الدولي.

وقال مصدر في الأهلي أن القلعة الحمراء تلقت تأكيدات مؤخراً من الجبلاية والفيفا حول دفع مليوني جنيه في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما طال انتظار هذا المبلغ حيث مر أكثر من 30 شهراً على إصابة اللاعب.