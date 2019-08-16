شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسية «فرابار» تدخل التاريخ الكروى من إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت المحكمة الفرنسية ستيفانى فرابار، التاريخ الكروى من أوسع أبوابه كونها أول سيدة تدير نهائى مسابقة كبرى بعد إسناد المهمة لها من قبل الاتحاد الأوروبى، لتحكيم مباراة ليفربول وتشيلسى، والتى أقيمت فى إسطنبول مساء أمس الأول، وفاز بها رفاق محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، حيث جاءت الإدارة التحكيمية من طاقم نسائى فرنسى، نال إشادة جميع الخبراء والنقاد، بعدما ظهرن بمستوى متميز على مدار شوطى المباراة الأصلى والأشواط الإضافية.

وأشرفت الفرنسية ستيفانى فرابار حكم السوبر الأوروبى، على المباراة النهائية بكأس العالم للسيدات فى العام الماضى، فى المباراة التى جمعت بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، والتى حسمها الأخير لصالحه.

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وتولت أيضاً إدارة نصف النهائى لكأس الأمم الأوروبية للسيدات، إضافة إلى نهائى كأس الأمم الأوروبية للشابات تحت سن الـ19، وأصبحت أول سيدة فى التاريخ تتولى تحكيم مباراة للرجال فى الدورى الفرنسى.

ستيفانى فرابار من مواليد 14 ديسمبر 1983، وحصلت على الشارة الدولية منذ عام 2009، وبدأت مشوارها التحكيمى فى دورى القسم الثالث فى فرنسا عام 2011، ثم أصبحت أول امرأة تتولى التحكيم فى دور الدرجة الثانية فى فرنسا، وهى الطبقة الثانية لكرة القدم الاحترافية للرجال هناك.

فى إبريل 2019، قادت أول مباراة لها فى الدورى الممتاز الفرنسى، والتى أقيمت بين ستراسبورج وأميان والتى انتهت نتيجتها بالتعادل السلبى بدون أهداف.