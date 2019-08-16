شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسدد قيمة التعاقد مع المالى «ديانج».. مارسيلو يتلقى عرضًا إماراتيًا.. والشناوى جاهز لمواجهة بيراميدز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سدد مجلس إدارة النادى الأهلى مليونا و100 ألف دولار لنادى مولودية وهران الجزائرى، نظير التعاقد مع لاعب الوسط المالى اليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقاً للاتفاق المسبق بين مسؤولى الناديين، والذى يقتضى بدفع الأحمر قيمة الصفقة دفعة واحدة بدون تقسيط، ونال ديانج إعجاب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، وهو الأمر الذى جعله يقيد اللاعب ضمن القائمة الإفريقية للفريق.

فيما تلقى حسين السيد، لاعب الفريق، والعائد من تجربة احترافية من الدورى السعودى عرضاً إماراتياً، خلال الساعات الماضية، حيث يفاضل اللاعب بين الانتقال للدورى الإماراتى أو النظر فى العروض المحلية التى تلقاها، وكان أبرزها من النادى الإسماعيلى ومصر المقاصة، وخرج اللاعب من حسابات الأهلى بعدما رفع الجهاز الفنى اسمه من القائمة المحلية والإفريقية.

من جهة أخرى، تأكدت جاهزية محمد الشناوى، حارس المرمى، للمشاركة مع الفريق أمام بيراميدز غداً «السبت» فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وذلك بعدما غاب اللاعب عن المشاركة فى مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا بسبب الإجهاد، والتى حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة، وشهدت مشاركة على لطفى فى حراسة المرمى. فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلى المخصص لهما، حيث ينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلى بشكل تدريجى، فيما خاض سعد سمير بعض الفقرات التى شملت جزءًا بالكرة، وخاض شريف إكرامى، حارس المرمى، فقرة تدريب مع طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق، وخضع اللاعب لفقرة تأهيل بالجرى حول الملعب.