شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل فى صدام نارى مع «ديبالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح الأرجنتينى باولو ديبالا، صداعا فى رأس مسؤولى يوفنتوس الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى أندريه أنيللى، رئيس اليوفى إلى التخلص مع مهاجم الفريق هذا الصيف ويرفض استمراره ضمن صفوف الفريق بناء على رغبة المدير الفنى الجديد للسيدة العجوز ماوريسيو سارى. وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، إن يوفنتوس تجاهل موقف اللاعب ورغبته فى إثبات قدراته بقميص السيدة العجوز، سعيا للتخلص منه هذا الصيف، ولذلك عقد العديد من الاجتماعات بشأن رحيل المهاجم الأرجنتينى فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن رحيل ديبالا عن صفوف يوفنتوس مرهون بنجاح باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيع البرازيلى نيمار دا سيلفا، كما أن بايرن ميونخ، كان أحد المهتمين بضم الأرجنتينى، إلا أن النادى البافارى لم يقدم أى عرض رسمى.

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وكان يوفنتوس سبق أن وافق على انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن عدم اتفاق اللاعب مع أى من الناديين حول الراتب والعمولات المتعلقة بالانتقال أفسد الصفقة.

من جهة أخرى، يخطط نادى بايرن ميونخ الألمانى للحصول على خدمات ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن بايرن ميونخ قدّم عرضًا مقابل 5 ملايين يورو للحصول على خدمات الكرواتى ولكن البيانكونيرى طلب 10 ملايين، من أجل الاستغناء عن اللاعب فى الميركاتو الصيفى الحالى، حيث إن راتب صاحب الـ 33 عامًا لن يتغير وسوف يحصل على 5.5 مليون يورو فى بايرن ميونخ تمامًا كما يحدث فى يوفنتوس.