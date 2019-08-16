شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يُجهز صفعة مدوية لصفقة ريال مدريد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفكير الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، فى التخلى عن خدمات المهاجم الصربى لوكا يوفيتش، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن النادى الملكى يسعى إلى إعارة يوفيتش قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية فى الثانى من سبتمبر المقبل، بعدما انضم إلى صفوف الميرنجى هذا الصيف، قادما من أينتراخت فرانكفورت الألمانى، مقابل حوالى 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم ينل ثقة المدير الفنى الفرنسى الذى لم يقتنع بإمكانات يوفيتش على أرض الواقع، خلال مشاركته فى المباريات الودية، بعدما فشل اللاعب فى ترك بصمة واضحة خلال فترة الإعداد، حيث جربه زيدان كمهاجم وحيد، بالإضافة للدفع به بجانب كريم بنزيمة، إلا أنه لم يقنع المدرب الفرنسى، بعدما فشل فى تسجيل أى هدف.

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وشارك يوفيتش فى 48 مباراة مع فرانكفورت بمختلف المسابقات الموسم الماضى، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 7 أهداف، وكانت تتوقع له جماهير الملكى التألق خلال المباريات الودية آملا فى التوهج، خلال الموسم الكروى الجديد الذى ينطلق اليوم.

من جهة أخرى، أنهت إدارة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى آمال ريال مدريد فى الحصول على خدمات الدولى الفرنسى بول بوجبا، هذا الصيف، بعدما وجهوا رسالة بأن «بوجبا» ليس للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «ميرور»، فاليونايتد أكد أن فكرة التخلى عن النجم الفرنسى فى الميركاتو الصيفى مرفوضة، حتى لو وصل العرض المقدم 185 مليون جنيه إسترلينى.

فى سياق آخر، تلقى ريال مدريد ضربة موجهة، بعد إصابة الشاب البرازيلى رودريجو جوس إحدى صفقات الميرنجى الجديدة هذا الصيف، ليتأكد غيابه عن أولى مباريات الملكى فى الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن البرازيلى، يعانى من إصابة فى فخذه اليمنى، ولن يتمكن من اللعب مع فريق الكاستيا بليون استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو فى الموسم الجديد.