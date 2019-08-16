شكرا لقرائتكم سمير عثمان يعقد اجتماع لقيادات الحكام القدامى والحاليين لبحث تطوير التحكيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الدولي الجديد لعقد إجتماع مع قيادات التحكيم سواء القدامي أو الحاليين لمعرفة أرائهم فى عملية التطوير الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة ووضع أليات يتم السير عليها و التعرف على مقترحاتهم تمهيداً لتطبيقها فى الفترة المقبلة .

كما سيعقد عثمان جلسة مع مسئولو اتحاد الكرة لوضع التصور النهائي لأسماء اللجنة المعاونة له فى إدارة لجنة الحكام إلى جانب بعض الأمور الخاصة بالحكام مثل زيادة بدلات المباريات ووضع عقوبات مغلظة على أي فرد من المنظومة يتطاول على الحكام.