شكرا لقرائتكم خزينة الأهلي تنتعش بمليوني جنيه من الجبلاية والفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الاهلي تأكيدات من إتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية بصرف مليوني جنيه للقلعة الحمراء بواقع مليون من الإتحاد المصري للعبة ومليون جنيه أخر من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

ويدفع أتحاد الكرة مبلغ المليون ثمناً لتكاليف علاج مروان محسن مهاجم الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقي قبل الماضية ( الجابون 2017) فيما يدفع الفيفا مليون جنيه للأهلي لتمثل قيمة عقد اللاعب خلال فترة إصابته حسب لوائح الإتحاد الدولي للعبة التى تنص على أن الفيفا يدفع قيمة عقد أي لاعب لنادي إذا ما أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة تقام تحت إشراف الأتحاد الدولي.

وقال مصدر في الاهلي أن القلعة الحمراء تلقت تأكيدات مؤخراً من الجبلاية والفيفا حول دفع مليوني جنيه في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما طال إنتظار هذا المبلغ حيث مر أكثر من 30 شهراً على إصابة اللاعب.